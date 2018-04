Stealth Pack voor Range Rover Sport

Door: AUTO55

Met een Range Rover Sport voorzien van een Stealth Pack zal je niet onder de radar blijven. De naam van het optiepakket duidt voornamelijk op de zwarte accenten die de luxe-SUV tentoonstelt. Zowel elk exterieurdetail is in het zwart gespoten, in Satin Black of Gloss Black. Dat geldt voor het radiatorrooster en de omlijsting ervan, voor het 'Range Rover'-woordmerk op motor- en achterklep en voor de bodembescherming van de bumpers en de bovenste spiegelkappen. Daarnaast worden ook de koplamp- en achterlichtbehuizing onder handen genomen en steunt de Range Rover Sport met Stealth Pack op zwarte negenspaaks 21-duimers of vijfspaaks 22-duimers. Het pakket is combineerbaar met eender welke koetswerktint, maar wordt wel enkel aan het uitrustingsniveau HSE Dynamic of Autobiography Dynamic gepaard.