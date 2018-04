Opel Meriva 1.6 CDTI nu ook met 95pk

Door: AUTO55

Eind vorig jaar stelde Opel haar vernieuwde Meriva voor. Die is zowel met benzine-, LPG- als dieselmotoren leverbaar. Eén van die centrales, de 1.6 CDTI, is nu ook verkrijgbaar met 95pk. Deze uitvoering volgt in het spoor van de reeds beschikbare versies met 110 of 136 paarden.

Weg met de 1.3

De 1.6 CDTI 95pk wordt standaard aan een start/stop-systeem en aan een handgeschakelde zesbak gekoppeld. Het blok vervangt de vorige generatie 1.3-liter diesel met hetzelfde vermogen, maar heeft met 280Nm wel 100Nm koppel meer in zich. Opel claimt voor de nieuweling een gemiddelde dorst van 4l/100km, wat neerkomt op 105g/km CO2. Dat is vier gram minder dan de op pensioen gestuurde 1.3 laat optekenen.