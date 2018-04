SVR: Range Rover Sport met 550pk

Door: BV

Range Rover werkt graag met superlatieven. Zoals voor de SVR - de nieuwe typebenaming die de snelste modellen van het merk in de toekomst zal kenmerken. Dat wordt immers de snelste en krachtigste voor productie bestemde Land Rover ooit. Vanaf dit weekend is hij al te zien op het Goodwood Festival of Speed. In camouflage weliswaar, want hij komt pas in 2015.



550pk

Wat de Britten al kwijt willen is z’n vermogen: 550pk. Dat is nog eens 10% meer dan de geblazen 5-liter V8 tot op heden ontwikkelt, al specificeert het bedrijf niets over de krachtcentrale. Waar het het publiek dit weekend vooral mee wil inpakken, is z’n soundtrack. En daar kan het bedrijf wat van. In de toekomst komen er ook SVR-versies van de andere modellen.