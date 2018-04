Renault Mégane haalt nog maar 3 op 5 volgens EuroNCAP

Door: AUTO55

De EuroNCAP-commissie heeft opnieuw zes auto's aan nieuwe veiligheidstests onderworpen. De resultaten ervan zijn binnen, en op het eerste zicht ogen ze voor enkele van de deelnemers zelfs verontrustend.

Kop van jut is de Renault Mégane, die weliswaar is bijgespijkerd maar ontwikkeld werd in een tijd waarin andere criteria golden. Vooral op gebied van veiligheidsassistentiesystemen scoort de Fransman povertjes. EuroNCAP stelt echter dat, indien de informatie betreffende de gordeldracht in voldoende talen beschikbaar had geweest, wat dus niet zo blijkt te zijn, de Mégane een algemene score van 4 sterren zou hebben gehaald.

Voor China

Voorts zijn het vooral modellen bestemd voor de Chinese markt die slechts drie van vijf sterren in de wacht hebben gesleept. Het gaat om de MG3, de Peugeot 301 en diens technisch vrijwel identieke Citroën C-Elysée. Net als de Mégane liet dit trio vooral op vlak van veiligheidsassistentie punten liggen.

Ford & VW

Beter doen de Ford Tourneo Courier, die 4 op 5 behaalde, en de VW Sportsvan, die de maximumscore onder z'n naam mocht schrijven. De Tourneo blonk vooral uit in het onderdeel dat de veiligheid van voetgangers in acht neemt, terwijl de Sportsvan hoog scoorde wat veiligheidsassistentie betreft, en dit met een extra compliment voor het automatische noodstopsysteem.