Vernieuwde Ford Focus ST officieel, ook met 185pk sterke diesel

Na de opfriswerken aan de conventionele Focus was uiteraard ook de snelle ST-variant aan de beurt. Maar om dat model te presenteren heeft Ford gewacht tot het Goodwood Festival of Speed, dat momenteel in volle gang is.

Met dieselmotor...

Behalve wat obligate cosmetische aanpassingen aan het koetswerk, zoals aangescherpte lichtblokken, zijn er nieuwe lakkleuren beschikbaar (zoals Stealth Dark Grey en Deep Impact Blue) en kreeg de Focus ST stijvere veren vooraan, andere dempers aan weerskanten, een verbeterde kalibratie van de besturing en herontworpen rubber.

Maar dat is natuurlijk niet het grootste nieuws. Zoals aangekondigd zal de nieuwe Focus ST namelijk ook voor het eerst met een dieselmotor leverbaar zijn, als rechtstreeks antwoord op de VW Golf GTD. De krachtbron van dienst is een 2.0 TDCi die 185pk sterk is - exact 1pk meer dan zijn concurrent uit Duitse hoek - en tevens 400Nm koppel ontwikkelt (tussen 2.000 en 2.750tr/min). Maar de Focus ST diesel zit wel een halve seconde trager aan 100km/u (hij doet het in 8,1 tellen) en kent met 217km/u een lagere topsnelheid. En het verbruik? Ford heeft het over een gemiddelde van 4,4l/100km (114g/km CO2). Aanvaardbare cijfers, maar de Duitser doet beter.

... of op benzine

Wie echter tradioneel gezind is, kan uiteraard nog steeds op een turbobenzinemotor beroep doen. Dat is nog steeds de vertrouwde 2.0 Ecoboost die er niet krachtiger, maar wel zuiniger op is geworden. De tweeliter presteert dus nog altijd maximaal 250pk en 360Nm, maar komt voortaan (op papier) rond met 6,8l/100km, met dank aan een standaard aangevoerd start/stop-systeem. Naar honderd sprinten lukt de Focus ST benzine in 6,5 tellen, zijn topsnelheid bedraagt 248 km/u.

Zowel de diesel- als de benzinekrachtbron worden enkel in combinatie met een handgeschakelde zesbak van de hand gedaan.

Interieuraanpassingen

Aan de binnenzijde neemt de ST het meer opgeruimde dashboard van de bijgespijkerde Focus over en Recaro-sportstoelen zijn nog steeds van de partij om het lichaam van broodnodige steun te voorzien. En wie niet vies is van een extra portie luxe, kan nog altijd de optielijst doorpluizen. Daarop zijn voortaan nog meer elektronische snufjes te vinden, alsook de tweede generatie van het SYNC-multimediasysteem (inclusief een 8" kleurendisplay met diverse connectiviteit-mogelijkheden) en bi-xenonverlichting die de lichtbundel kan aanpassen aan de omgevingsomstandigheden.

Vanaf de herst van dit jaar kan je de nieuwe Ford Focus ST bestellen. Prijzen van de invoerder zijn er nog niet.