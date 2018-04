McLaren Special Operations neemt 650S Spider onder handen

Door: AUTO55

Bijna twee jaar geleden maakten we kennis met de X1, het eerste wapenfeit van McLaren Special Operations. Daarna hebben we tot april 2014 moeten wachten op meer geweld in de vorm van een speciaal gekleurde en met extra carbon gespekte 650S. En nu werd tenslotte ook de 650S Spider door de maatwerkafdeling onder handen genomen. Beide gaan in productie, maar de oplage is strikt gelimiteerd. Zowel van de coupé als van de Spider gaan er 50 exemplaren de deur uit.

Beperkt kleurenpalet



Aan de binnenkant is zwart de enige mogelijke kleur en het aantal koetswerktinten is ook al beperkt. Je kan opteren voor Papaya Spark (knaloranje), Agrigan Black (zwart met een rode gloed) en Sarigan Quartz (zilver). Zich visueel onderscheiden van een conventionele 650S doen de MSO-modellen echter vooral door hun specifieke wielen. Die zijn 4kg lichter dan de standaard aangeboden velgen. En onderdelen uit carbon zijn natuurlijk ook van de partij. Onder meer de zijschorten en de diffuser zijn ervan gemaakt.