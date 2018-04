Unieke Ferrari SP America voor de lens

Door: AUTO55

De Ferrari F12 TRS, een unieke vierwieler op basis van de F12berlinetta, kon je de laatste tijd niet missen in onze nieuwsrubriek. Maar dat is niet het enige fantasietje dat de Italianen onlangs in elkaar hebben geschroefd. Maak dus kennis met de SP America, alweer een F12-afgeleide.

De SP America is een moderne interpretatie van de illustere Ferrari 250 GTO, net zoals de TRS een knipoog is naar de 250 Testa Rossa. Van de SP America doet het profiel zelfs een beetje aan een Dodge Viper denken.

Of het het V12-motorblok enige wijzigingen is ondergaan, werd nog niet meegedeeld. We gaan er van uit dat de SP America net als de F12 TRS de standaard specificaties behoudt. In de F12berlinetta levert het blok 740pk aan vermogen en 690Nm koppel.

.