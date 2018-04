Officieel: McLaren 650S GT3

Door: AUTO55

Een dikke week geleden aangekondigd, vandaag in levende lijve te bewonderen op het Goodwood Festival of Speed in het Engelse West Sussex: dit is de McLaren 650S GT3.

De rasechte racewagen uit Woking is de opvolger van de MP4-12C GT3 en is gebaseerd op de gesloten 650S. Hij onderging uiteraard een resem obligate koetswerkwijzigingen, met de toevoeging van exotische materialen, en tal van aanpassingen opgelegd door de FIA. De hele ophanging werd bijgespijkerd, de spoorbreedte ging in de plus en de verplichte rolkooi neemt minder plaats in beslag dan het exemplaar uit z'n voorganger. Het zou dus iets comfortabeler vertoeven zijn in de 650S GT3 dan in de 12C GT3. Of ook de 3.8l twinturbo V8 onder handen werd genomen, houden de Engelsen voorlopig voor zich. Van de 650S GT3 worden in eerste instantie overigens slechts 15 exemplaren aan particulieren verkocht.

Upgrade voor 12C GT3

Eigenaars van een 12C GT3 hoeven nu niet per se naar McLaren te hollen voor een nieuwer en sneller exemplaar. Het merk biedt namelijk ook 15 maal een upgrade-pakket aan om de 12C GT3 naar het prestatieniveau van een 650 GT3 te tillen. Maar daarmee heb je de nieuwe koplampunits natuurlijk niet.