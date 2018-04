GM roept (alweer) auto's terug

Door: AUTO55

Bij General Motors is het tegenwoordig huilen met de pet op. Na de recente problemen met maar liefst 3,1 miljoen gevaarlijke autosleutels heeft het concern gisteren nog maar eens 30.000 auto's teruggeroepen voor problemen met de airbag, en op dezelfde dag beslist om ook nog 400.000 voertuigen binnen te halen in kader van problemen met de software van de automatische versnellingsbak. Die zou tijdens de rit zomaar in 'park' terecht kunnen komen, wat uiteraard gevaarlijke situaties kan opleveren. Het gaat enkel om wagens die in de VS werden verkocht, waarvan het grootste deel 4x4's en pick-ups.