Vernieuwd: de Lada Niva

Door: BV

Zevenendertig jaar. Zo lang staat de Lada Niva al in de catalogus. Het model kan zelfs op een heuse schare fans rekenen, maar dat betekent niet dat er nog duizenden exemplaren tegelijk van uit de fabriek rollen. Wel integendeel. Avtovaz, waarover we vandaag al eerder berichtten, krijgt het steeds moeilijker. Zo moeilijk dat er in 2016 een nieuwe Niva komt. Maar voor het zover is, wordt dit oudje nog eens op een facelift getrakteerd. Voortaan gaat hij door het leven als Lada Niva Urban.

Lada Niva Facelift

Laat ons beginnen met de comfortitems. Want die zijn er voortaan wel degelijk. Lada belooft meer geluidsisolatie voor elke Niva en elektrisch bedienbare zijruiten en airco voor wie bijbetaalt. Daarnaast noteren we nog een vernieuwde grille met drie lamellen en plastic bumpers.

Magere prestaties, behalve op terrein

De 1,7l benzinemotor wekt een magere 81pk op. Met 1.210kg mag de Niva dan wel een lichtgewicht zijn voor een vierwielaandrijver - zelfs dat gaat niet snel. 137km/u is de topsnelheid en de sprint - voor zover die term gebruikt kan worden - naar 100km/u wordt in niet minder dan 22 seconden afgehaspeld. Maar wat de Niva wél heeft zijn drie differentiëlen en een kruipversnelling. Dat betekent dat hij op het onverhard meer dan behoorlijk uit de voeten kan. In augustus wordt het model voor het eerst tentoongesteld op het Autosalon van Moskou.