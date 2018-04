Honda Jet vliegt voor het eerst

Door: AUTO55

Vierentachtig minuten lang heeft de luchtdoop van de Honda Jet in het Amerikaanse North Carolina geduurd. En het was een succesvolle luchtdoop, waarbij snelheden tot 348 knopen (omgekerend bijna 645km/u) werden gehaald en er tot 15.000 voet (4.572m) hoogte werd gevlogen. Tijdens de testsessie werd ook gekeken naar andere eigenschappen, zoals wendbaarheid, en werd de luchtrem uitgeprobeerd.

Binnenkort te koop

De Honda Jet is Honda's eerste vliegtuig met het oog op productie en het Japanse merk heeft er al verschillende van gebouwd - ook al is het ding nog niet door de juiste instanties goedgekeurd. Hij biedt plaats aan 5 passagiers en Honda beweert dat het het snelste, stilste, zuinigste en hoogst vliegende toestel uit z'n klasse is.

Enkeltje naar Lissabon

Voor de aandrijving zorgen twee Honda HF120 turbofans die een topsnelheid van 420 knopen (778km/u) mogelijk maken en de Jet tot 43.000 voet (13.106m) kunnen brengen. Door de motor bovenop de vleugel te plaatsen, wordt de weerstand beperkt en dat komt de prestaties en het verbruik ten goede. Met een volle tank geraakt hij volgens z'n makers 2.185 kilometer ver. Da's een enkeltje van hier naar Lissabon.