Automarkt juni: België doet beter

Door: BV

Afgelopen maand werden in ons land 42.397 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Leg daar de cijfers van juni 2013 naast en je merkt een toename van 1,7%. Welkom nieuws voor de sector die één van de grootste werkgevers van het land is, maar onvoldoende om de cijfers voor héél 2014 in de plus te stuwen. De eerste zes maanden hinken een mager procentje achterop ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De beste boer is Renault, waar 4.135 voertuigen werden uitgeleverd, al blaast VW met 3.950 stuks z’n hete adem in de nek van de Fransen. Het laagste ereschavot is voor Peugeot met 3.345 stuks. Opel (3.334) en Audi (2.896) maken de top vijf compleet. Een overzicht van de 38 meest populaire merken en de bijhorende cijfers hebben we zoals steeds op onze facebook-pagina geplaatst.

Bij de lichte bedrijfsvoertuigen is de trend minder goed. De markt gaat er afgelopen maand 7,5% achteruit. De inschrijvingen van vrachtwagens van minder dan 16 ton liet een daling met 26,9% noteren tijdens de voorbije maand.

Bij de tweewieler wordt ook al een daling genoteerd - van 4,9%, maar de gecumuleerde cijfers blijven wel nog 1,8% boven die van 2013.