Recordaantal bezoekers op Goodwood Festival of Speed

Door: BV

In 1993, toen Lord March z’n landgoed in Sussex voor de eerste keer gebruikte om een hoogmis voor de autoliefhebber op te voeren, was het een bescheiden editie. Maar sindsdien wordt het evenement elk jaar grootser. Dit jaar kwamen onder meer grootheden als Jackie Steward en Stirling Moss jonge helden als Lewis Hamilton en Sebastian Loeb vervoegen. Ze werden gevolgd door liefst 200.000 bezoekers. Het hoogste aantal ooit en een verbetering van het record van 196.000 man vorig jaar.

Alsof je er zelf bij was

Het hoogtepunt van elke editie is de traditionele heuvelklim, waarbij zowel jonge als klassieke bolides zich van hun beste kant laten zien. Tenminste, dat is het plan. De Auto55.be-fotospecial met meer dan 70 foto’s doet er verslag van, alsof je er zelf bij was.