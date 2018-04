Caterham F1-team verkocht

Door: BV

Er werd al grondig over gespeculeerd en nu is het officieel: het F1-team dat Caterham sinds 2009 opereerde in de hoogste klasse van de autosport heeft een nieuwe eigenaar. Het team is verkocht aan een consortium van investeerders uit Zwitserland en het Midden-Oosten. Aan het roer blijft Graham Mcdonald.

De naam blijft

Caterham zal zich in de toekomst weer meer focussen op straatwagens. Volgens beweringen van de constructeur zijn de orderboeken voor de Seven tot begin 2015 gevuld en was de vraag in tijden niet zo hoog. Het afstoten van het F1-team moet de Britten toestaan om te aandacht te vestigen op het opkrikken van de productie, terwijl de naam toch gewoon op de racebolides zichtbaar blijft.

Nieuw model in de maak

Tegelijk werkt Caterham aan een nieuw model. Dat werd oorspronkelijk samen met Renault op touwen gezet, maar beide bedrijven gaan inmiddels onafhankelijk van mekaar door met de ontwikkeling. De Britse nicheconstructeur heeft al in z’n kaarten laten kijken met de Aeroseven en wil een productieversie nu zo snel mogelijk op het spoor krijgen.