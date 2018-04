Productie Viper hervat, verkoop nog steeds abominabel

Door: BV

SRT geraakt de Viper aan de straatstenen niet kwijt. Eerder dit jaar had het bedrijf 756 onverkochte exemplaren op de parking staan. Dan werd maar besloten om de productie tijdelijk op te schorten. Nu is ze weer hervat, maar het productieteam is wel met 91 personen afgeslankt.

Gegoochel met de naam

De Fiat-Chrysler-groep behandelt de Viper behoorlijk stiefmoederlijk. Het model kreeg eerder al de merknaam Chrysler opgekleefd, terwijl de meeste mensen het kennen als Dodge. Maar SRT - wat staat voor Street Racing Technologies en de afdeling is die potige versies en bijhorende accessoires ontwikkelt - werd opgewaardeerd tot merk. Daarom is de tweezitter momenteel een SRT Viper. Dat die aanpak de verkoop niet schijnt te helpen, mag blijken uit de recente beslissing om SRT weerom te degraderen. Vanaf 2015 heet het model weer gewoon Dodge Viper. Volg je nog?