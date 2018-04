Lada Vesta wordt trendy vierdeurs

Door: BV

Wie herinnert zich nog de Lada 110? Die bestond in drie versies: als Sedan (2110), Break (2111) en vijfdeurs (2112). Het model werd in 2007 afgelost door de Priora die in dezelfde koetswerkversies bestaat. En nu is het tijd voor weer een generatiewissel. De voorstelling is voor volgende maand op het Autosalon van Moskou gepland. Daar zal deze Vesta als concept car te zien zijn.

De neus is overduidelijk geïnspireerd op die van de in 2012 voorgestelde concept car X-Tray, met als voornaamste kenmerk een X-patroon in de bumperoverschrijdende grille die door chroomelementen geflankeerd werd. Die lijken ook op deze Vesta aanwezig te zijn.

Dacia Logan?

Over de techniek wordt nog niets gezegd, maar de 110 en Priora kregen een relatief simpele atmosferische 1.6l benzinemotor als zwaartepunt van het gamma. Er is geen reden om aan te nemen dat dat verandert. Onderhuids zou de Vesta wel eens gebruik kunnen maken van de structuur van de Dacia Logan - zeker nu Renault-Nissan een controlerend belang heeft - maar dat is niet bevestigd.