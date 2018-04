Duitsland wil tol voor buitenlanders op alle wegen

Door: BV

Duitsland broedt al enige tijd op een plan om voor het gebruik van de autowegen een aparte tax of tolvignet in te voeren. Daarover zijn nu meer details bekendgemaakt.

88 Euro voor een jaarvignet

Buitenlanders maken volgens de Duitse overheid elk jaar zo’n 170 miljoen ritten over de wegen van het land. Volgens het plan zal iedereen die vanaf 2016 gebruik maakt van het Duitse wegennet daarvoor een vignet van zo’n € 88 moeten kopen. Er wordt nog nagedacht over een tarief dat - volgens een bijna Belgisch ingewikkelde berekening - afhankelijk is van leeftijd, verbruik en uitstoot van de auto in kwestie, maar dat is nog geen zekerheid.

Belangrijk is in elk geval dat geen onderscheid gemaakt wordt tussen snelwegen en andere wegen. Wie op éénder welke Duitse weg rijdt, moet volgens de plannen die er momenteel liggen, over een vignet beschikken. Net als in pakweg Oostenrijk of Zwitserland zullen er ook vignetten komen voor kortere periode. 10 Euro voor 10 dagen, 20 Euro voor twee maanden, bijvoorbeeld.

De Duitsers betalen niet mee

Ook de Duitsers zullen verplicht zijn tot het kleven van een vignet, maar het is niet de bedoeling dat ze ook effectief betalen. De voorgestelde regeling voorziet in een compensatie via de wegenbelasting. De EU is nog niet helemaal zeker of dat geen vorm van discriminatie is, dus ook daar wordt wellicht nog verder over gebakkeleid. Het lijkt er in elk geval op dat je verplaatsen in het ééngemaakte Europa vanaf 2016 weer ingewikkelder en duurder wordt.