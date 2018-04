Mercedes V-klasse Marco Polo: slapen is toegestaan

Door: BV

Personenwagens die zich laten omvormen tot slaapauto zijn behoorlijk populair. En wie niet meteen heel de tijd nood heeft aan een echte mobilhome, kan daarvoor terecht bij Volkswagen (dat van de Multivan steevast een California bouwt) of kiezen voor de Mercedes V Marco Polo. Het recept van beide producten is erg gelijkaardig.

Luxueuze aankleding

De prijs is nog niet bekend, maar je hebt ze in elk geval niet voor een prikje. En dus is ook de aankleding in lijn. De Marco Polo beschikt bijvoorbeeld steevast over kantelbare zetels, een uitklapbare eettafel, achterzetels die zich (elektrisch) laten omtoveren tot een perfect vlak slaapoppervlak en een dakhemel die uitklapt. Daar zit nog een tweede bed verstopt.

Sanitair is niet aanwezig, maar een kitchenette met een wasbak, twee gasbranders en een ijskast is er wel.

Drie dieselmotoren

De instapper is de 200 CDI met 136pk en 330Nm. Eén trap hoger staat de 220 CDI die 163pk en 380Nm levert. Helemaal bovenaan de voedselketen staat tenslotte een variant die 190pk en 440Nm opwekt.