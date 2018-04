Nieuwe Renault Twingo kent z'n prijs

Door: BV

Renault heeft de vanafprijs voor de nieuwe Renault Twingo bekend gemaakt. Dat modelletje breekt duidelijk met z’n voorgangers. Niet alleen door z’n guitige retro-vormgeving, maar - vooral - omwille van z’n afwijkende architectuur. De stadsrakker laat zich voortaan door de achterwielen door het verkeer stuwen en onttrekt z’n kracht aan een compacte driecilinder benzinemotor (atmosferisch met 70pk of door een turbo geblazen met 90pk) die erboven ligt.

Belgische marktintroductie op 12 september

Renault laat de Twingo vanaf 12 september los op de Belgische markt. Net ervoor serveren we u hier bij auto55.be een uitgebreid testverslag van de jongste boreling. Het oordeel volgt dus, maar de prijs is nu al bekend. Vanaf € 9.650 kan het modelletje op naam geschreven worden. Dat is in de versie ‘Hello’ (wellicht een lanceringseditie). Die beschikt over centrale deurvergrendeling, een neerklapbare achterbank, boordcomputer en snelheidsbegrenzer naast het obligate arsenaal veiligheidsuitrusting.