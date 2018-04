Breitling maakt Bentley-geïnspireerd horloge

Door: BV

Natuurlijk is een Bentley geen absolute noodzaak om van A naar B te geraken. Het kan ook met wat minder. Op dezelfde manier hoef je geen horloge van duizenden euro’s aan je pols te hangen, alleen om de tijd af te lezen. Wat dat betreft zijn de twee merken een perfect stel, en je kan ook een ‘Breitling for Bentley’ kopen - daar staan de twee merkenlogo’s op.

Breitling for Bentley 6.75 Midnight Carbon

Van het polshorloge dat luistert naar de hierboven vet gedrukte naam worden er hooguit 1.000 stuks gemaakt. Een eerbetoon aan de 6,75l grote twaalfcilinder die het bedrijf gebruikt, in donkerblauwe tinten (van de nacht) terwijl de behuizing een carbon-gebaseerde behandeling kreeg om een zachte en donkere gloed te krijgen.

Het vijfsspaaks-motief is, als we de informatie geloven, geïnspireerd door een typerend wieldesign voor het merk. Het bandje is in rubber, de plaat is voorzien van 38 juwelen en het binnenwerk is een zelfopwindend kaliber 44B. En hoeveel van die duizendjes moet je er dan exact voor neertellen? Wel, ruwweg 10.