BMW gaat voor OLED achterlichten

Door: BV

Decennia aan een stuk werd de weg verlicht door simpele gloeilampen. En toen kwamen de halogeenschijners. En sindsdien hebben we een heuse revolutie achter de rug. Halogeen werd Xenon, Xenon werd LED en inmiddels is LED op de eerste voertuigen al vervangen door Laserverlichting - terwijl het gros van de meer toegankelijk geprijsde modellen het nog steeds met de halogeentjes doen.

Technologieslag tussen Audi en BMW

Zoals steeds zijn het de luxemerken die de vernieuwing aanzwengelen en daarbij wordt openlijke rivaliteit niet geschuwd. BMW en Audi vechten houden een wedstrijdje om ter eerst nieuwe lichttechnologie lanceren. Audi trok wat laserlichten betrof aan het kortste eind. En BMW heeft nu weer wat nieuws klaar - niet voor vooraan, maar voor achteraan: OLED.

OLED’s zijn nog steeds LED’s of Light Emitting Diodes. De o staat voor Organic. Het verschil zit’m in een organisch materiaal dat een erg egaal licht verspreidt zodra er er stroom doorheen gaat. Dat kan worden aangebracht in duidelijk afgelijnde lagen, waardoor het licht duidelijker afgelijnd is dan bij conventionele LEDs. De laagjes zijn amper 400 nanometer dik en de technologie biedt niet alleen veel meer ruimte voor creativiteit, maar verbruikt ook minder stroom dan gewone LED’s.