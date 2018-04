VW CrossBlue is er in 2016

Door: BV

Volkswagen heeft z’n grote SUV voor de toekomst groen licht gegeven. De productieversie van de in 2013 voorgestelde CrossBlue Concept zal eind 2016 in de Amerikaanse fabriek in Chattanooga gebouwd worden. In de VS, want daar ligt de grootste afzetmarkt.

CrossBlue

De zevenzitter mag dan wel op een haar na 5m lang en 2 meter breed worden - hij zal nog steeds gebaseerd worden op het MQB-platform. Daarom kan je er zomaar dezelfde motoren als de VW Golf in verwachten. In de concept zat overigens een tweeliter diesel met een DSG-automaat. Klinkt bekend, nietwaar? Er zal wel nog een elektromotor naast - kwestie van het indrukwekkende verbruikscijfer van 2,1l/100km naar voor te kunnen schuiven.

Behoorlijke investering

De fabriek moet met zo’n 50.000m2 vergroot worden om plaats te maken voor de nieuwe luchtverplaatser. Dat kost zo’n 900 miljoen dollar en het schept gelukkig ook extra arbeidsplaatsen. Leveringen staan overigens pas voor 2017 gepland. Of Europa ook op de lijst staat is nog niet bekend. Net als de naam overigens, want CrossBlue is niet noodzakelijk wat het productiemodel op de kofferklep krijgt.