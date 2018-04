Verkoopsrecord: BMW gaat door het miljoen

Door: BV

De verschillende merken van de BMW-groep doen het goed. Zowel de wagens van dat merk als die van Rolls-Royce vinden dit jaar vlotter een eigenaar dan voorheen. Tijdens de eerste jaarhelft van 2013 vonden al 954.501 nieuwe voertuigen (want BMW Motorrad zit ook bij de cijfers) van het bedrijf een eigenaar. Dit jaar gaat BMW voor het eerst door het miljoen.

Eerste helft 2014

1.020.211 voertuigen verkocht BMW tijdens de eerste twee kwartalen van 2014. Dat moest ook, want BMW wil dit jaar in het totaal meer dan 2 miljoen voertuigen bouwen.

Per merk

Lijsten we de cijfers eventjes op per merk, dan zien we dat BMW zelf het 10,2% beter doet dan in dezelfde periode vorig jaar. Rolls-Royce gaat zelfs 33,4% omhoog. En de tweewielers draaiden 9,3% meer volume. Alleen Mini - dat de gevolgen van een generatiewissel bij de Mini Hatch ziet - eindigt 11,4% in het negatief.