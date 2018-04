Versnellingsbakfabrikant ZF wil hoger op de ladder

Door: BV

ZF is een gekende fabrikant van onder meer versnellingsbakken en stuursystemen. Heel wat grote merken maken gebruik van de tandwielstelsels die het in Friedrickshaven gevestigde Duitse bedrijf in elkaar steekt. Zo veel zelfs dat het bedrijf de 9de grootste toeleverancier is voor de autosector, met omzetcijfers van meer dan 15 miljard euro.

Verrassingsbod op TRW

Het Amerikaanse TRW is dan weer vooral een leverancier van veiligheidssystemen, ophangingsonderdelen diens meer. Het bedrijf realiseert een omzet van 17 miljard dollar, verdrievoudigde het afgelopen decennium in waarde en staat op de 11de plaats in de lijst van grootste onafhankelijke toeleveranciers. De sector verwachtte géén overnames.

Wat is het doel?

Dat beide bedrijven samen ruim 30 miljard euro aan omzet genereren is geen doel op zich. ZF heeft wellicht een specifiek doel voor ogen. Daarover wordt uiteraard niet gecommuniceerd, maar analisten claimen dat de gecombineerde technologieportefeuille beide bedrijven alle bouwstenen zou opleveren voor een compleet geautomatiseerde auto. Die gaan ZF en TRW wellicht ook niet zelf bouwen. Hoe TRW op het ‘vrijblijvende’ bod zal reageren is nog onbekend.