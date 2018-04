Zelfs 3 cilinders is nog te veel

Door: BV

Het is de logica zelve: als de autosector ons acht-, zes- en viercilindermotoren kan serveren met cilinderuitschakeling, dan is het ook in staat om bij de kleine driecilindermotoren cilinders in slaap te wiegen. Maar komt het ook?

Schaeffler

Toeleverancier Schaeffler is één van de fabrikanten van de componenten voor cilinderuitschakeling. Het bedrijf meldt dat het z’n technologie nu heeft aangepast voor gebruik in driecilindermotoren. Het principe blijft hetzelfde: wanneer minder vermogen nodig is, hoeven niet alle cilinders gebruikt te worden. Wanneer minder cilinders meer belast worden stijgt het rendement. De potentiële winst is natuurlijk hoger bij motoren met meer cilinders, maar Schaeffler zegt dat het omturnen van een driecilindermotor naar een tweecilinder nog steeds 3% verbruikswinst kan opleveren. Naar alle verwachting zal het niet lang duren voor de eerste fabrikanten zich ertoe laten verleiden.