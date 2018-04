Range Rover en Range Rover Sport zitten aan de doping

Door: BV

Land Rover maakt er tegenwoordig een gewoonte van om ten minste één keer per jaar wat aan z’n modellen te sleutelen. Dat houdt ze bij de tijd, uiteraard, maar het verplicht ons ook erover te communiceren. Het gaat doorgaans over punten en komma’s, en de modeljaar 2015 update van de Range Rover en Range Rover Sport heeft een lading die door die vlag perfect wordt gedekt.

Meer trekkracht

Het grootste nieuws is een aanpassing aan de 4,4l SDV8 dieselmotor. Die levert nog altijd 339pk, maar het koppel steeg van 700 naar 740Nm. We garanderen je dat de motor dat al van meet af aan kon ontwikkelen, maar de Britten wachtten wellicht tot fabrikant ZF z’n achttrapsautomaat voldoende tegen dat geweld gewapend had. Want kijk, die transmissie heeft nu plots een gereviseerde koppelomvormer met een dubbele veerdemper.

Details

De andere detailaanpassingen hebben we voor het gemak even opgelijst.