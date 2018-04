Aston Martin V12 Vantage S Roadster heeft meer kieuwen dan een haai

Door: BV

De Aston Martin V12 Vantage S Roadster heeft een opgekittelde V12 onder de kap gekregen. Het resultaat is de snelste dakloze variant uit de geschiedenis van de Britse nicheconstructeur.

Sportshift-transmissie

De 6-liter V12 is nog steeds van het atmosferische type en ontwikkelt nu 565pk en 620Nm (net als in de gesloten V12 Vantage S, want die kennen we wel al). Die terroriseert de achterwielen door de tweezitter in 4,1 seconde naar de 100 te stuwen en er pas bij 323km/u mee op te houden. Een zeventrapsautomaat leidt dat allemaal in goede banen.

Stevig remmen

Bij een dergelijk vermogen kan je wel wat snufjes gebruiken. Daarom zijn er adaptieve dempers, is er een stabiliteitscontrole die in drie stadia werkt en heeft Aston Martin gelukkig ook de remmen aangepast. Carbon-keramische exemplaren zijn standaard.

Agressief uiterlijk

Natuurlijk kan je de V12 Vantage S onderscheiden van de rest van het gamma. Zo heeft de motorkap meer kieuwen dan een haai en merken we ook een herwerkte grille op. Koolstofvezel en zowel zwarte als titaniumkleurige accenten vervolledigen het geheel.