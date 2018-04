Officieel: Mazda's nieuwe 2

Door: BV

Plaatjes waren er gisteren al en het lijkt er sterk op dat Mazda dan maar besloten heeft de foto’s van de nieuwe Demio - die bij ons Mazda 2 heet - officieel vrij te geven.

SkyActiv

De nieuwe 2, die vanaf de herfst in Japan op de markt komt en later (de interval is nog niet gespecificeerd) afzakt naar Europa, is geheel volgens de SkyActiv-filosofie van Mazda gebouwd. Dat moet meer efficiëntie en rijplezier opleveren, onder meer door het gewicht binnen de perken te houden of zo mogelijk nog verder te drukken.

Onder de kap krijgen we zo te zien de keuze uit een 1,3 en 1,5 op benzine met vermogens van 75 tot 107pk. Er komt ook een 1,5l diesel met 105pk en 250Nm.