BMW roept in België 46.000 auto's terug

Zo'n 1,6 miljoen auto's roept BMW wereldwijd terug, waarvan ongeveer 46.000 in België. De slachtoffers? 3-reeks-modellen die tussen mei 1999 en augustus 2006 vervaardigd zijn. Daarvan zou de gascompressor van de passagiersairbag productiefouten vertonen, waardoor het plofkussen bij een botsing zou kunnen scheuren. Deze moet volgens BMW dus uit voorzorg worden vervangen, wat ongeveer een uur in beslag neemt. Het gaat in feite om een verlenging van de terugroepactie van vorig jaar. Toen al kregen 240.000 E46's een nieuwe airbag.

Made in Japan

De airbags in kwestie komen van het Japanse bedrijf Takata, dat ook aan andere merken levert. Onder andere Totyota, Honda en Nissan hebben eerder al miljoenen wagens naar de dealer gestuurd voor hetzelfde probleem. Incidenten zijn er echter nog niet voorgevallen. Alle betrokken eigenaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld.