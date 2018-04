Bosch wil elektrische auto's met versnellingen

Door: BV

Een elektromotor werkt niet zoals een benzine- of dieselmotor. Terwijl benzine en dieselmotoren een werkbaar toerentalgebied hebben van ruwweg 1.500 tot 4.500 toeren per minuut, zijn elektrische motoren voldoende krachtig vanaf 0 toeren per minuut en kunnen ze tot 5 maal sneller draaien. Daarom hebben elektrische auto’s - op een enkele uitzondering na - geen versnellingen.

Maar een elektromotor verbruik wél meer bij hoge omwentelingssnelheden. Bosch ziet dus wel degelijk graten in een versnellingsbak voor EV’s. Daarvoor zijn de eerste plannen voorgesteld. Een versnellingsbak moet het bereik van de elektrische auto’s verbeteren. Hoeveel het rendement zou kunnen bedragen, is echter niet gezegd. Momenteel staat Bosch vooral bekend voor z'n CVT-transmissies (met continue variabele overbrenging - zie foto).