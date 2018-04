Hoe warm wordt het nu echt in je auto?

Door: BV

Welgekomen tropische temperaturen dit weekend (een ideaal moment om - in de schaduw - even je auto uitgebreid in de was te zetten). Aangenaam, behalve wanneer je in een auto stapt die in de zon staat te bakken. Maar hoe warm wordt het nu écht in je auto? We hebben de antwoorden.

Wat speelt een rol?

Natuurlijk hangt de temperatuur in je auto af van een hele hoop zaken. Consumentenorganisatie VAB, dat de test deed, haalt onder meer de lakkleur en de aanwezigheid van een zonnescherm aan, maar ook de aanwezigheid van filters in de beglazing (bij hedendaagse voertuigen veel nadrukkelijker aanwezig dan bij oudere voertuigen) en isolerend materiaal speelt vanzelfsprekend mee.

Een lichte auto is het koelst

We weten eigenlijk allemaal dat een witte auto minder snel opwarmt dan een zwarte. Maar hoe groot is het verschil nu echt? Wel, hooguit 10% volgens VAB.

Pieken tot 92 graden!

De VAB deed de test en registreerde de temperatuur van de lucht in de auto, het stuur, de zetel en het dashboard na een blootstelling van maximaal zes uur in buitentemperaturen tot 31 graden. Na zes uur is de binnentemperatuur in een donker voertuig al opgelopen tot 50°. De zetel heeft dan de ronduit vervelende temperatuur van 78°, het stuur is 80° warm en de temperatuur van het dashboard piekt op zo maar eventjes 92°. De afwijking bij een witte auto bedraagt maximaal 9°.

Aanbevelingen

VAB doet meteen enkele aanbevelingen, maar daar zitten geen verassingen bij. Gebruik een zonnescherm, parkeer in de schaduw en ventileer uw auto maximaal bij vertrek. Dat spreekt voor zich. Bij dergelijke temperaturen kinderen of huisdieren in de auto achterlaten is - zelfs voor korte tijd - niet verantwoord.