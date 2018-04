Wat je krijgt als je een tank en een boot kruist

Door: BV

Dat de Amerikaanse legertop graag nieuwe speeltjes heeft om in te zetten in oorlogsgebied, zal wel geen geheim zijn. Het nieuwste hersenspinsel van de marine is een amfibie tank die flexibeler inzetbaar moet zijn dan een normaal landingsvoertuig. Op ons eigen nationale defilé zal het wel nooit te zien zijn…

Experimenteel stadium

Het voertuig, in ontwikkeling bij het Engelse Navatek, is in essentie een kruising tussen een boot en een rupsvoertuig. De romp van de creatie raakt in normale omstandigheden niet of nauwelijks aan de waterlijn terwijl grote rupsen die voorzien zijn van luchtkussens voor de aandrijving zorgen. Op zee hoort het landingsvoertuig een snelheid van 4 knopen te kunnen halen. In tegenstelling tot huidige landingsvoertuigen moet het in staat zijn in ondiep water te opereren en moet het pantser dekking kunnen bieden, ook op het strand. De snelheid op land is niet bekend.

Het gaat voorlopig nog om een prototype. Als de Amerikaanse Marine er graten in ziet, hoort het finale product ten minste dubbel zo groot te zijn.