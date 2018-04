Getekend, nieuwe Kia Sorento

Door: BV

Kia is toe aan een nieuwe Sorento. De grootste SUV van het merk gaat wellicht op het Autosalon van Parijs in wereldpremière. Dat opent z’n deuren begin opktober. Een officiële teasercampagne zal daar ongetwijfeld aan vooraf gaan, maar voor het zover is, krijgen we deze officieuze schetsen voorgeschoteld. Die vatten samen wat we al weten over de opvolger van het model.

Scherper gelijnd

Een scherper lijnenspel - dat wordt aan de buitenzijde de meest in het oog springende aanpassing. De Europeaan zal ook nog uitkijken naar een tweeliter turbo benzinemotor en een 2,2l dieselcentrale terwijl markten als de VS vooral gebrand zijn op de 3,3l V6.