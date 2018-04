Niet slecht: het interieur van de nieuwe Lada Vesta

Door: BV

Lada stuurt z’n sedan voor de middenklasse - die heet Priora - met pensioen. De opvolger krijgt een andere naam en moet zichzelf ook meteen naar een hoger plan tillen, ook al zijn de ingewanden wellicht gelijk aan die van de Dacia Logan (de Renault-Nissan-alliantie heeft nu een controlerend belang in Lada).

Lada Vesta

De opvolger heet Vesta. Lada heeft er officieel alleen nog maar een teaser van vrijgeven, maar het uiterlijk van dat model is nauwelijks nog een geheim. De inspiratie is afkomstig van de Lada X-Ray Concept. Nu krijgen we een beeld van het interieur te zien en dat oogt op het eerste zicht verzorgd en modern. Subtiele sierranden zorgen voor een wat meer premium sfeer en je kan moeilijk negeren dat de middentunnel wordt gedomineerd door een (ongetwijfeld optioneel) navigatiesysteem. Wordt vervolgd…