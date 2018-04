Audi wil geen Multitronic meer

Door: BV

Het is een bizar iets - de Multitronic-automaat van Audi. Dat is Audi’s naam voor een overbrenging met Continue Variabele Transmissie of CVT. En het is bizar omdat zo’n overbrenging steevast discussies uitlokt tussen ingenieurs en (gepassioneerde) bestuurders. Overigens niet alleen bij Audi, ook bij alle andere merken die dergelijke technologie gebruiken…

De laatste CVT

Oorzaak voor de discussie zit in het feit dat zo’n automaat die in essentie werkt zonder versnellingen (maar met twee verstelbare V-vormige poelies waartussen een riem de overbrenging verzekerd) objectief gezien altijd voor de optimale overbrengingsverhouding kan kiezen en dus zeer efficiënt is. Bestuurders hekelen echter de afwezigheid van enige relatie tussen het motortoerental en de versnelling. Dat ‘onthecht’ gevoel werd de jongste tijd al bestreden door CVT-automaten (alweer, niet uitsluitend bij Audi) te laten werken met voorgeprogrammeerde versnellingen en ze zelfs schakellepels aan het stuur te geven. Het verschil met een conventionele automaat (die wel versnellingen heeft) wordt daardoor kleiner. Te klein, denkt Audi en het kondigt aan dat de huidige productiegeneratie de laatste is die ermee uitgerust wordt.

Waarin zit de Audi Multitronic?

Wel, je vind Multitronic in elk geval alleen in voorwielaangedreven Audi’s, niet in quattro’s. Hij is beschikbaar de modelreeksen A4, A5, A6 en A7. De vervanger wordt een evolutie van de DSG-automaat met dubbele koppeling en zeven versnellingen. De nieuwe A4, die in de eerste helft van 2015 op de markt komt, wordt de eerste om er gebruik van te maken.