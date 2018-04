BMW i9 supercar komt in 2016

Door: BV

In 2016 bestaat BMW exact 100 jaar en dan ben je het aan jezelf verplicht om met wat speciaals op de proppen te komen. Volgens de Duitse media is de keuze gevallen op een supersportwagen binnen het i-gamma van de constructeur: een i9.

Hardcore BMW i8

De BMW i8 is al geen watje met z’n sprinttijd van 4,4 seconden en topsnelheid van 250km/u (begrensd). Maar de i9 moet natuurlijk nog beter kunnen. En hoewel BMW volgens de eerste berichten gebruik zal maken van de structuur van de i8, wordt meteen gesuggereerd dat de 1,5l driecilinder benzinemotor plaats zal moeten maken voor een grotere motor. BMW mikt gevoelig hoger dan de 362pk en 570Nm van het bestaande model. De acceleratietijd tot 100k/u zal niet meer dan vier seconden mogen bedragen.

En het uiterlijk?

BMW zal de structuur lenen van de i8, maar hoeveel het uiterlijk met dat model gemeen zal hebben is nog onduidelijk. BMW experimenteerde in het verleden ook al twee maal met een herinterpretatie van de lijnen van de BMW M1 (zie foto). Die piste is tot nader order niet uitgesloten.