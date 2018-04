Honderdduizenden Jeeps teruggeroepen omwille van? Juist - de sleutel!

Door: BV

Het lijkt wel of Chrysler jaloers is op alle heisa die er in de VS heerst om General Motors. Diens late terugroepactie van een contactslot is er zo goed als zeker verantwoordelijk voor tenminste 13 doden. Chrysler kondigt nu aan dat 792.300 Jeeps van de types Commander (2006 en 2007) en Grand Cherokee (2005 en 2006) terug moeten naar de dealer omdat de sleutel zich tijdens het rijden ongewild in de uit-stand zou kunnen zetten. Klinkt dat bekend in de oren?

Problemen met remmen, airbags en stuurinrichting

Chrysler heeft het niet over iets dat ‘spontaan’ gebeurt, maar het stipuleert wel dat de knie per ongeluk contact kan maken met het contact. Gebeurt dat, dan kan de bestuurder problemen ondervinden met sturen en remmen en is niet uit te sluiten dat de airbags evenmin functioneren als het tot een ongeluk komt. De fabrikant heeft geen weet van ongelukken, maar speelt het gezien de druk van de publieke opinie in de VS liever veilig.