Porsche stelt vernieuwde Cayenne voor (+ prijzen)

De grote SUV uit Stuttgart onderging een vernieuwingsoperatie om nog enkele jaren mee te kunnen. Hij kreeg een bijgespijkerde look, gaat prat op meer efficiëntie en is rijkelijker uitgerust in basisvorm.Tot de standaardvoorzieningen rekenen we bi-xenonkoplampen, 'zwevende' vierpunts LED-dagrijverlichting en een automatisch te bedienen kofferklep.

Zijn hertekende front bevat voortaan zogeheten 'airblades' die zoveel mogelijk koellucht naar de intercooler geleiden en aan de achterzijde zijn er nu ‘driedimensionale’ units te vinden. Ook hier is de LED-dagrijverlichting vierledig opgebouwd. Verder zijn de uitlaatpijpen nu geïntegreerd en valt binnenin het nieuwe, multifunctionele stuur met schakelpeddels op. Het kleinood is geïnspireerd op dat van de laatste supersportwagen van het merk, de 918 Spyder.

Cayenne S E-Hybrid

Er is een nieuwkomer in het Cayenne-gamma. Die werd Cayenne S E-Hybrid gedoopt en kost minstens € 85.063. Die versie stoot volgens de geldende meetcyclus gemiddeld slechts 79g/km CO2 uit en beschikt over dezelfde aandrijving als de eerder geteste Panamera S E-Hybrid. Naar 100km/u snellen doet de Cayenne met dubbele krachtbron in 5,9 seconden, zijn topsnelheid bedraagt 243km/u. En als er volledig elektrisch wordt gereden brengt een volle lithium-ion-accu je maximaal 36 kilometer ver. Daarna neemt de 3-liter zescilinder vanzelf over.

Cayenne S

Naast de S E-Hybrid bestaat het leveringsprogramma uit vijf andere aandrijflijnen. Zo is er de Cayenne S met een geheel nieuwe 3.6l V6-biturbomotor die de V8 in het pre-faceliftmodel vervangt. Dat geblazen blok is goed voor 420pk en 550Nm en maakt een sprinttijd van 5,5 seconden mogelijk. In België kost dat model € 83.127.

Cayenne Turbo

Voor wie de 'S' nog altijd niet snel genoeg is, is er de Turbo. Die heeft een 520pk sterke 4.8l V8 en haspelt de bekende spurt in 4,5 seconden af, mede dankzij een gigantisch koppel van 750Nm. De topsnelheid van deze krachtpatser bedraagt liefst 279km/u. Hou ervoor minstens € 132.132 opzij. LED-koplampen met het Porsche Dynamic Light System (PDLS) zitten mee in die prijs.

Cayenne Diesel en S Diesel

Dieselen kan met de kostende Cayenne Diesel, voorzien van een 3-liter V6 die 262pk (of 211pk) en 580Nm ontwikkelt, of met de Cayenne S Diesel, die eveneens met een drieliter V6 is uitgerust maar wel 385pk en 850Nm laat optekenen. De Diesel kost € 68.970, brengt je in 7,3 tellen tot 100km/u en verbruikt gemiddeld 6,8l/100km. De S Diesel is exact even duur als de S E-Hybrid, maar zit wel al na 5,4 seconden aan honderd. Gemiddeld lust de strafste oliestoker 8l/100km.