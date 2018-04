Opvolger Bugatti Veyron in de steigers

Door: AUTO55

In 1991 presenteerde Bugatti de EB110, het eerste productiemodel van het merk na maar liefst 40 jaar afwezigheid op de automarkt. En nadat die zeldzaamheid, waarvan er in totaal slechts 126 zijn gemaakt, in 1995 uit productie werd genomen, hebben we nog eens 10 jaar moeten wachten op een nieuw wapenfeit beter bekend als de Veyron. Maar ook die vertoont al even ouderdomsverschijnselen en de speciale reeksen ervan zijn zelfs niet meer op één hand te tellen. En dus staat er een opvolger op de planning - niet te verwarren met de in 2009 aangekondigde Galibier, voor alle duidelijkheid.

Kunst op wielen

De vervanger van de Veyron zal een "kunstwerk op wielen" worden, aldus VW's chef van design Walter de Silva, en de oplage zou, net als bij de Veyron, beperkt blijven op 450 stuks. Voor de aandrijving wordt gesproken over een combinatie van de reeds gebruikte, door 4 turbo's aangevuurde 8-liter W16-krachtbron met een elektrische motor. Dit hybridesysteem zou zo'n 1.500pk moeten kunnen opwekken en er wordt gemikt op een topsnelheid van maar liefst 435km/u. Wordt verwacht eind 2015, begin 2016.