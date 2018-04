Ford verwikkeld in spionagezaak

Door: BV

Het hoofdkwartier van Ford in Dearborn heeft bezoek gekregen van de FBI. Dat verzocht Ford om enkele stukken over te maken in een zaak van potentiële industriële spionage. Ford had de autoriteiten zelf om bijstand gevraagd.

Industriële spionage

De zaak ging aan het rollen toen de interne veiligheidsdiensten van Ford ingenieur Sharon Leach - die reeds 17 jaar actief was bij het bedrijf - onderzochten. Leach had op dat ogenblik liefst 8 toestellen op zak die worden omschrijven als ‘afluisterapparatuur’. Leach werd op staande voet ontslagen. De FBI nam later bij de dame thuis nog ruim 20 andere items in beslag, waaronder computers en financiële gegevens.

Gewoon vergeetachtig?

Leach claimt dat de apparaatjes - wellicht vergelijkbaar met dictafoons - uitsluitend werden gebruikt om notities van vergaderingen die ze zelf bijwoonde na te lopen. Ford en de Amerikaanse onderzoekers lijken op z’n minst te twijfelen aan die bewering en vrezen industriële spionage. Voor wie de buitgemaakte gegevens uiteindelijk bestemd waren is niet bekend. De onderzoekers hopen ook daar licht op te werpen.