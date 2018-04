Smart Forfour eerst als Edition 1

Door: BV

De nieuwe Smartjes komen eraan! En de slimme dochteronderneming neemt meteen de gewoontes van moederhuis Mercedes over. Dat serveert ons bij nagenoeg elk nieuw model eerst een Edition 1. Dat is een goed uitgeruste versie die vooral tot doel heeft de verkoopsstart een duw in de rug te geven. Dat het een wederkerend fenomeen is, betekent wellicht dat het werkt.

Smart Forfour Edition 1

De kleine vierdeurs die z’n platform vanaf deze generatie deelt met de Renault Twingo maar niet hetzelfde uiterlijk heeft, wordt als Edition 1 steevast geleverd met een grafietgrijs koetswerk. De kleur van de tridion veiligheidskooi kan je zelf kiezen: zwart of oranje. Er zijn ook nog 16-duimers die de wielkasten extra goed vullen omdat de koets ook 10mm werd verlaagd. Een sportophanging heet dat, maar of dat veel verschil uitmaakt, zal uit testritten moeten blijken.

Interieur

Ja, ook het interieur is specifiek aangekleed. Aan oranje kan je er niet ontsnappen. Er is ook een sportstuur met drie spaken, de pedalen zijn van geborsteld aluminium en er zijn specifieke vloermatten. Kijk vanaf één van de zitplaatsen omhoog en je ziet een panoramisch glazen dak.