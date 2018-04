Kia Sorento wordt groter, dynamischer

Door: BV

Er was al niet officieel tekenmateriaal van de nieuwe Kia Sorento. Nu heeft de Zuid-Koreaanse autobouwer z’n eigen tekenaars aan het werk gezet. Het resultaat neigt echter wel in dezelfde richting. Dat is die van een grotere, lagere en meer dynamisch gelijnde generatie van Kia’s grootste SUV. Die heeft ook nog een meer verticale neus (da’s goed voor de voetgangerveiligheid). Over ten laatste een maand weten we er meer over want dan debuteert de Sorento in z’n thuisland. De Europese afgeleide staat in oktober op het Autosalon van Parijs.