Range Rover Sport SVR is snelste SUV ooit rond Nürburgring

Door: BV

Alsof 500pk nog niet genoeg is, krijgt de Range Rover Sport er begin volgend jaar nog een extra krachtige variant bij. Die heet SVR en is ontwikkeld door de nog piepjonge Special Vehicle Operations-afdeling. Die is door het bedrijf in het leven geroepen om juist de meest exclusieve modelvarianten op poten te zetten. Bij de Range Rover Sport betekent dat een tot 550pk opgekittelde 5-liter V8 met compressor. Een andere uitlaatlijn, agressieve koetswerkkit, grotere wielen en opgewaardeerde remmen maken eveneens deel uit van de behandeling.

8:14 over de Nordschleife

Dergelijk vermogen moet de grote SUV vleugels geven. Cijfers zijn nog niet vrijgegeven, maar er wordt gefluisterd dat de sprinttijd naar 100km/u niet eens vijf seconden bedraagt. Maar het model weegt wél 2,3 ton, dus van richting veranderen blijft een opgave. Maar ook daar snellen slimme differentiëlen en elektronica ter hulp. Niet zonder effect blijkbaar, want Land Rover heeft bekend gemaakt dat een gecamoufleerd productie-exemplaar in de handen van een fabriekspiloot de legendarische Nordschleife van de Nürburgring heeft gerond in 8 minuten en 14 tellen. Geen enkele andere fabrieks-SUV deed dat het merk voor.