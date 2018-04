Nissan Pulsar Nismo wil Renault kloppen op Nürburgring

Door: AUTO55

Momenteel is de Renault Mégane RS 275 Trophy-R heer en meester op de Nordschleife wat voorwielaandrijvers betreft, na een korte regeerperiode van de Seat Leon Cupra 280. Maar de Spanjaarden zijn van plan weerwerk te bieden, en er zijn natuurlijk nog meer kapers op de kust om de geklokte 7 minuten 54 seconden en 36 hondersten te kloppen. Zo maakt ook Honda jacht op de eerste plek met de nakende Civic Type-R, die niet langer door een atmosferische maar wel door een van een turbo voorziene motor wordt aangedreven, en is er... Nissan, die met de nieuwe Pulsar - de opvolger van de Almera zeg maar - een gooi zal doen naar de begeerde koppositie in het 'klassement'. Niet met een gewone Pulsar natuurlijk, wel met de op stapel staande Nismo-variant.

Onder de kap van de Pulsar Nismo, die we in de tweede helft van 2015 verwachten, zou een 270pk sterke 1.8-liter viercilinder turbomotor huizen, al werd dit nog niet officieel door Nissan bevestigd. Dat hij er komt is natuurlijk geen verrassing. Het Japanse merk wil immers al langer een motorsportsausje over al haar (Europese) modellen gieten. Maar de verwachtingen voor de Pulsar liggen dus toch wel hoger dan ze lagen voor bijvoorbeeld de Juke met Nismo-label. Die laat geen sensationele prestatiecijfers optekenen - zelfs als Nismo RS tellen we 'maar' 218pk - en moest er in eerste instantie vooral veel sneller uitzien en niet per se veel sneller zijn.