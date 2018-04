Waarom Honda gelijk heeft dat het een Jet bouwt

Door: BV

Honda werkt aan een opgemerkte entree in het segment van de luxueuze privéjets. De eerste tekenen daarvan waren enkele jaren geleden al duidelijk en nu heeft het vliegtuig z’n eerste publieke acte de présence gegeven. Op de EAA AirVenture Oshkosh - ’s werelds grootste luchtvaartevenement met jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers - was de productieversie voor het eerst te zien.

Vernuftig ontwerp

De HondaJet valt op door z’n opvallende cockpitvorm en z’n boven de vleugels opgehangen motoren. Beiden maken het toestel efficiënter en ruimer. Maar het verklaart niet waarom het Japanse bedrijf zich zo gretig op de markt van de private vliegtuigen stort.

Capaciteitsprobleem

“ Bernie Ecclestone kocht een Learjet voor $ 65 miljoen en verkocht hem jaren later weer voor $ 75 miljoen ”

De markt van de private vliegtuigen boomt. De grotere fabrikanten als Learjet, Bombardier, Gulfstream en Dassault hebben jarenlange wachttijden, vooral voor de toestellen met een groot bereik. De markt kampt met zo veel capaciteitsproblemen dat er vaak meer betaald wordt dan de feitelijke catalogusprijs om een toestel sneller te krijgen. Dat productieplaatsen speculatief aangekocht en verhandeld worden is eveneens een veel voorkomend fenomeen. In het segment van de grotere toestellen (voor pakweg 8 inzittenden) is de wachttijd zelfs zo hoog dat tweedehandsmachines voor meer geld van eigenaar wisselen dan nieuwe toestellen. Formule 1-magnaat Bernie Ecclestone kocht zo een Learjet voor $ 65 miljoen en verkocht hem jaren later weer voor $ 75 miljoen.