Doek valt over Lexus IS-F

Lexus' eigen rivaal voor de BMW M3 en Audi RS4, de IS-F, is niet langer in productie. Dat heeft een vertegenwoordiger van de Japanse autobouwer bevestigd. Van de IS-F zijn er sinds de introductie in 2007 ongeveer 11.000 exemplaren verkocht.

Dat het model zijn pijp aan Maarten gaf, is natuurlijk geen verrassing. Sinds de vernieuwing van de IS-serie moet er namelijk plaats worden geruimd voor een nieuwe vaandeldrager in het betreffende segment. Dat wordt de RC-F, de coupéversie van de vernieuwde IS die als topmodel over een kersverse 5-liter V8 beschikt - een blok dat goed is voor minstens 450pk en 518Nm koppel. En Lexus koestert ook plannen om, in navolging van de LFA, een nieuwe supersporter op de wereld los te laten. Een productieversie van de LF-LC Concept zeg maar.