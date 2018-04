Renaults nieuwe racer heet RS 01

Door: AUTO55

Op 27 augustus aanstaande zal Renault een fonkelnieuwe racebolide onthullen op het Autosalon van Moskou. De vierwieler in kwestie heet RS 01 en zal met zekerheid meedingen voor de overwinning in de World Series by Renault, dat volgend jaar met een nieuwe categorie uitpakt.

Onder het koetswerk van de RS 01 ligt een motor van Nismo-origine die meer dan 500pk ontwikkelt en zich aan een door Sadev vervaardigde 7-traps sequentiële versnellingsbak laat koppelen. Bandenmaker Michelin zorgt voor passend rubber. Maar zoals je al kon raden, zijn de Fransen nog schaars met details.