Dit Chinees busje heeft een ophanging van Lotus

Door: BV

Baojun is een Chinese fabrikant die het vooral moet hebben van z’n goed scorende movolumes. Het bedrijf heeft net een nieuwe gelanceerd - de 730 MPV. Die is voor (omgerekend) niet eens € 8.500 te koop.

Best comfortabel

Het onderstel leent Baojun bij SAIC, waar General Motors weer een vinger in de pap heeft. De zevenzitter krijgt er een 1,5l met 110pk of een 1,8l met 135pk bovenop. De snelste versie haalt 100km/u in minder dan 15 seconden. Niet meteen asfaltverterende prestaties dus, maar je krijgt wel heel wat plaats, comfort en snufjes. Een achteruitrijcamera en een Bluetoothaansluiting bijvoorbeeld. En dan is er nog de ophanging met McPherson voortrein en een vervormbare traverse achteraan. Die is zowaar getuned door de specialisten van het Britse sportwagenmerk Lotus.