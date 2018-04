Tesla's Gigafabriek weer stap dichterbij

Door: BV

De term ‘giga’ is door het merk zelf uitgevonden, en het is geen slechte marketingtruuk. Het gaat immers lang niet om de grootste autofabriek ter wereld. Zelfs niet top-10, maar met een geschatte oppervlakte van zo’n 3 miljoen m2 is het wel een grote mijlpaal voor de nog jonge fabrikant van elektrische auto’s. Het bedrijf moet die stap overigens zetten om z’n productie te kunnen uitbreiden. In de nieuwe fabriek hoort de kleinere - en meer betaalbare - Tesla Model 3 en nieuwe accu’s te worden gefabriceerd. Vooral de batterijproductie op grote schaal, moet de toekomst van de elektrische auto in een stroomversnelling brengen.

Samen met Panasonic

Het is technologiereus Panasonic die voor de batterijen samen met Tesla het bed in kruipt. De Japanse onderneming zal zo’n $ 300 miljoen investeren in de productiefaciliteit waar zo’n 6.500 mensen zullen werken. In 2017 moet de fabriek in werking treden. Waar die neergepoot wordt is overigens nog steeds niet zeker. Tesla houdt het gewoon op ‘het Zuid-Westen van de VS’.