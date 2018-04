Amerikaanse senator wil constructeurs zwaarder straffen

Door: AUTO55

Levenslang achter de tralies voor het niet (op tijd) terugroepen van automodellen waarvan fabrieksfouten tot dodelijke ongevallen kunnen leiden? Wel als het van Amerikaans senator Claire McCaskill afhangt. De dame in kwestie leidde de ondervragingen met betrekking op het GM-debacle dat meer dan een dozijn mensenlevens eiste en heeft nu een wetsvoorstel ingediend waarin ze onder meer pleit voor zwaardere straffen (tot levenslange opsluiting) voor veiligheidsovertredingen in de automobielsector waarbij doden vallen. Ook wil McCaskill af van de maximumboete voor constructeurs die terugroepacties uitstellen (momenteel bedraagt deze 35 miljoen dollar) én wil ze de maximumboete per betrokken auto verhogen van 5.000 naar 25.000 dollar. Hoge piefen die toch een terugroepactie uitstellen en zo zwaargewonden op hun geweten krijgen, zouden mits goedkeuring van het voorstel tot 15 jaar cel riskeren.